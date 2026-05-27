Трихолог объяснила, может ли вода из-под крана влиять на здоровье волос

После переезда или в путешествии волосы вдруг становятся сухими, тусклыми и непослушными. Врач-трихолог клиники «Доктор Волос» Анна Горобинская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как вода из-под крана влияет на здоровье волос.

© Чемпионат.com

Проблема чаще всего кроется в жёсткой воде — с высоким содержанием солей. Точно так же, как налёт оседает на сантехнике, соли оседают на волосах. Результат — сухость, потеря блеска, спутывание, ломкость и неопрятный вид даже после мытья.

Особенно страдают повреждённые, осветлённые и часто окрашиваемые волосы: их кутикула уязвима, а минеральные отложения усугубляют ситуацию.

Кроме солей, вред может нанести хлор, который пересушивает кожу головы, вызывая зуд, стянутость и повышенную чувствительность. Больше всего хлорки — в бассейнах. Трихолог советует плавать только в шапочке, иначе волосы станут ломкими и тусклыми, а у блондинок может измениться оттенок.

Может ли плохая вода спровоцировать выпадение волос? Анна Горобинская успокаивает: это маловероятно. Вода влияет на стержни, но не на фолликулы. Если волосы выпадают, причину нужно искать в другом — например, в дефиците витаминов, гормональных нарушениях, стрессе или неправильном питании.

Тем не менее некачественная вода способна вызвать зуд, покраснение и перхоть, особенно при себорейном дерматите и чувствительной коже головы. Решить проблему помогут фильтр для душа, мягкие шампуни, тёплая вода вместо горячей, кондиционеры и маски, а также периодическое глубокое очищение.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.