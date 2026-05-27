Как держать давление под контролем без лекарств

Многих интересует, реально ли привести артериальное давление в норму без лекарств. Врач-невролог Петр Соков объяснил россиянам, где проходят границы немедикаментозного подхода.

© Vse42.ru

В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что гипертоническая болезнь требует комплексного подхода, и образ жизни в этой схеме важен, хотя и не заменяет основное лечение. Если давление резко подскочило, без препаратов быстро помочь не получится. А вот в долгой перспективе регулярная физическая нагрузка, снижение массы тела и нормальный сон действительно помогают уменьшить средние показатели давления.

По словам врача, если диагноз "гипертоническая болезнь" уже подтвержден, полностью отказываться от таблеток нельзя. В такой ситуации подбор гипотензивных средств должен проходить под строгим контролем и быть направлен на стабильное поддержание здоровья сосудов. Важно помнить, что немедикаментозные меры работают только вместе с терапией, создавая основу для безопасности сердечно-сосудистой системы. Практикующие врачи нередко напоминают, что ежедневная забота о сердце и сосудах помогает избежать лишних рисков и стресса.

– Если имеет место не просто эпизодическое повышение давления, а клинически подтвержденный диагноз "гипертоническая болезнь", то обязательна медикаментозная терапия. Все немедикаментозные способы – физическая активность, нормализация сна, снижение веса – должны использоваться, но только совместно с лекарствами, потому что таблетка не делает все за человека. При установленном диагнозе лечение нужно принимать регулярно, постоянно, а не время от времени, – уточнил невролог.

Высокий уровень стресса и малоподвижный образ жизни по-прежнему остаются среди главных причин широкого распространения гипертензии в современном мире. Специалисты также часто напоминают, что алкоголь влияет на артериальное давление и может провоцировать опасные скачки показателей.