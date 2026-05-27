Чем опасен отказ от завтрака

Диетолог Хохлова назвала россиянам неожиданный риск отказа от завтрака. По ее словам, это может спровоцировать образование камней в желчном пузыре.

Привычка обходиться без завтрака из-за нехватки времени или попытки урезать калории способна привести к появлению камней в желчном пузыре и росту уровня мочевой кислоты, рассказала NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова. По ее словам, регулярный отказ от утренней еды опасен тем, что может запускать кристаллизацию холестерина.

– Когда человек регулярно пропускает завтрак и не дает утренней желчи излиться, это приводит к кристаллизации холестерина внутри пузыря. Со временем это формирует камни. 80% всех камней желчного пузыря холестериновые, – пояснила Хохлова.

Эксперт подчеркнула, что особенно рискованно совмещать редкие приемы пищи с жесткими диетами или голоданием. В таких ситуациях вероятность появления камней и острых приступов становится еще выше.

Для поддержания здоровья важно есть три-четыре раза в день, не устраивать слишком длинные паузы между приемами пищи и обязательно завтракать в течение часа после пробуждения.