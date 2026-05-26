Названы ягоды с рекордным количеством полезных веществ

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, как выбрать самые полезные ягоды. Его слова приводит aif.ru.

Первым важным фактором при выборе ягод специалист назвал содержание в них сахара. По его словам, многие ошибочно считают, что в кислых ягодах меньше сахара, чем в сладких. На самом же деле вкус зависит не только от количества сахаров, но и от их состава. Кроме того, на вкус влияет кислотность, поэтому, например, в сладкой на вкус клубнике на самом деле меньше сахара, чем в голубике или смородине.

Врач подчеркнул, что полезными можно считать все ягоды. Но рекордным количеством ценных веществ обладают темные плоды с насыщенным красным или фиолетовым оттенками. Такой цвет, по словам доктора, обычно указывает на высокое содержание природных соединений и антиоксидантов, которые положительно влияют на организм.

