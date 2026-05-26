Нутрициолог назвала идеальное масло для жарки

Оно не выделяет канцерогенов при нагреве и отлично подходит для приготовления пищи. Речь идёт о кокосовом масле, рассказала в беседе с NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам эксперта, ключевое преимущество продукта — высокая точка дымления, которая делает масло устойчивым к окислению во время термической обработки. Это позволяет избежать образования вредных веществ.

Особого внимания заслуживает МСТ-масло, получаемое из кокосового путём разделения жиров. Оно не имеет запаха и вкуса, быстрее усваивается организмом и обеспечивает быструю энергию. Нутрициолог рекомендует добавлять его в напитки: например, в кофе — это делает его ещё более бодрящим.

Однако есть и обратная сторона. Яблокова подчеркнула, что кокосовое масло на 85% состоит из насыщенных жиров, поэтому важно строго контролировать его количество в рационе. Особенно внимательными следует быть людям с высоким уровнем холестерина и проблемами сердечно-сосудистой системы.

