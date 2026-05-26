Почему нужно ограничивать время использования фумигаторов

Длительное применение подобных устройств в закрытом пространстве может негативно влиять на организм.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» терапевт, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко посоветовал отказаться от «пиротехнических» средств против насекомых.

«Фумигаторы — это устройства, которые при нагреве или поджигании выделяют определённые вещества, которые губительны для насекомых. Но они потенциально вредны при неправильном использовании. Это аллергические реакции, это токсическое воздействие при длительном использовании в закрытом помещении, это нарушения в работе нервной системы. Нужно ограничивать время работы, не нужно на всю ночь его включать, как зачастую мы делаем, это неправильно, потому что этих вредных веществ в воздухе может накапливаться очень много. Он должен быть подальше расположен от места сна. Те пиротехнические фумигаторы, которые мы поджигаем, там помимо самого вещества действующего могут выделяться продукты горения, зола. Они могут оседать в дыхательных путях и негативно влиять на человека. Поэтому надо ставить такой фумигатор подальше. А если есть другой, использовать другой».

Ранее в Подмосковье зафиксировали нашествие комаров. Об этом рассказал Telegram-канал Baza. Кроме столичного региона, насекомых заметили в Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан.