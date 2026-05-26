Какие продукты нельзя есть после отравления

Летом отравления случаются часто. Когда острые симптомы проходят и появляется голод, многие совершают ошибки, которые могут свести на нет всё лечение и спровоцировать новую волну болей и диареи. Врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова в беседе с aif.ru назвала продукты, которые после отравления есть нельзя.

Многие уверены, что кефир полезен для пищеварения, но после отравления он опасен. Продукт содержит молочную кислоту и углекислый газ, которые раздражают воспалённую слизистую и могут спровоцировать вздутие, диарею, изжогу и спазмы. Даже пробиотики в острой фазе не помогают, а вредят.

10-летиями рисовый отвар рекомендовали для «закрепления», но у этого метода нет доказательной базы. Рисовый отвар создаёт ложное чувство сытости, не даёт организму нужных аминокислот и электролитов. Кроме того, рис может накапливать неорганический мышьяк — канцероген.

Также следует отказаться от сырых овощей, молока, свежего дрожжевого хлеба и алкоголя.

