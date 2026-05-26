Тренер сказал, почему важно поесть после занятия спортом

Занимаясь спортом с целью похудеть, да и просто для здоровья, очень важно грамотно распределить питание в течение тренировочного дня.

«Если до тренировки времени около 2-х часов, лучше сделать обычный прием пищи, тут мы получаем все необходимые макронутриенты и электролиты. Когда времени нет, то твердая пища уже не успеет перевариться и тут надо за 60−75 минут использовать что-то жидкое. Например, коктейль из половинки банана, протеиновой смеси и молока. После занятия поесть обязательно! Это важно, чтобы начались процессы восстановления и набор энергии для следующей тренировки. Желательно, в течение ближайших 30 минут хотя бы немного перекусить, а добравшись до дома, полноценно поесть. Если вы будете плохо восстанавливаться, то упадет уровень интенсивности на занятиях и прогресса не будет, не говоря уже о снижении мотивации, постоянной усталости и других признаках переутомления», — рассказал «Свободной Прессе» старший преподаватель кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет), основатель и главный тренер Академии бега и триатлона «Ezhovteam» Владимир Ежов.

Даже если тренировка заканчивается поздно, то легкий ужин на 200−250 кк — это залог сохранения мышц и накопления гликогена для следующих занятий, отметил тренер.

«Что это может быть? Небольшая порция белка (творог, кусочек отварной рыбы, яйцо) и немного углеводов (любая каша, отварной картофель, горсть ягод, половинка банана). Из такого рациона электролиты мы получим в достаточном количестве и дополнительно принимать ничего не надо. А жирную и жареную пищу, а также сладости, в этом случае лучше избегать», — сообщил он.

Питание во время тренировок зависит от интенсивности. Новичкам, как правило, достаточно соблюдать питьевой режим, добавляя в воду электролиты. Сейчас на рынке их большой выбор и нужно просто следовать инструкции на упаковке.