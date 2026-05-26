Названа причина не стыдиться редких визитов к стоматологу

Американский стоматолог Шон Давайе Мотлах назвал причину не стыдиться редких визитов к стоматологу. Рекомендации избегающим лечения зубов людям он Yahoo.

По словам Мотлаха, самая распространенная причина откладывания визитов к дантисту — это страх, боязнь боли, осуждения или боязнь того, что врач может обнаружить.

«Но под этим обычно скрывается чувство смущения, которое со временем нарастает», — сказал он.

Врач добавил, что люди, избегающие стоматологической помощи, склонны предполагать худшее: что зубы уже не спасти или что им потребуется длительное и болезненное лечение. На самом деле, подчеркнул он, состояние редко бывает настолько экстремальным.

Мотлах призвал перестать испытывать неловкость из-за состояния здоровья полости рта.

«Мы здесь не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы помочь. Избегание помощи не делает человека безответственным. Обычно это означает, что он столкнулся со страхом, финансовыми проблемами или неудачным опытом в прошлом», — объяснил доктор.

Само по себе появление на пороге врачебного кабинета Мотлах назвал поводом для гордости. Он также напомнил, что современные технологии сделали визиты к стоматологу гораздо менее болезненными, чем их помнят пациенты предыдущих поколений. Помимо этого, заверил он, сейчас стоматология может решить большинство проблем, независимо от того, как долго человек игнорировал проблемы с зубами.

