Почему вейпы бьют по здоровью сильнее, чем кажется

Курение среди молодёжи продолжает стремительно молодеть, а популярные никотиновые заменители лишь затягивают зависимость. Об этом заявила врач-методист Омского областного центра общественного здоровья Амалия Долгушина.

По её словам, табачный дым провоцирует рак, хронические лёгочные патологии, сердечные приступы и инсульты, а также ускоряет старение кожи и разрушает зубы.

Специалист подчеркнула: вейпы и устройства для нагрева табака ничуть не безопаснее традиционных сигарет. Они содержат никотин и опасные химические соединения, вызывая стойкую зависимость и повышая риски для жизненно важных органов. Чтобы уберечь подростка, важны личный пример взрослых, увлечения и умение отказывать сверстникам.

Желающим бросить врач советует назначить дату отказа, заручиться поддержкой близких и при необходимости обратиться к психологу.