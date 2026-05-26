Диетолог рассказала, сколько воды на самом деле нужно пить в день

Есть простая формула. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала URA.RU, как правильно рассчитать ежедневную норму воды.

«Используется формула: 30 мл воды на 1 кг идеальной массы тела. Иначе говоря, если у человека избыточный вес, норму рассчитывают на идеальный вес, а не на фактический», — объясняет эксперт.

Пить больше воды нужно при физической нагрузке, в жару, в отапливаемых помещениях, при высокобелковом питании, а также при употреблении кофеина и алкоголя. Во время болезни потребность увеличивается примерно на 10% на каждый градус температуры. Беременным требуется дополнительно 300 мл в сутки, кормящим — до 1 литра.

Понять, достаточно ли воды в организме, можно по цвету мочи: светло-соломенный оттенок говорит о норме. Объём выделяемой мочи должен составлять не менее 1 литра в сутки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм--канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.