Почему БАДы обещают здоровье, но слишком часто оказываются пустышками

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев объяснил россиянам, почему БАДы так часто оказываются пустышками и почему витамин D надёжнее покупать именно в аптеке.

По словам медика, витамин D может быть зарегистрирован как лекарство, нутрицевтик или БАД.

– Я сторонник того, чтобы пить его именно в виде лекарства. Почему? Потому что очень много подделок именно витамина D, – поясняет эксперт.

Он напомнил, что БАДы не находятся под государственным контролем ни в одной стране мира. Их оборот регулируется совсем не так строго, как рынок лекарств. По словам врача, покупка БАДов всегда своего рода лотерея. Всё, что написано на упаковке БАДа или косметического средства, по сути, остаётся рекламным обещанием производителя. С юридической точки зрения это почти ни к чему не обязывает.

Производителя могут наказать, если в продукте обнаружат что-то опасное: соли тяжёлых металлов, бактериальное загрязнение и тому подобное. Государство следит за тем, чтобы продукт не калечил, не убивал и не вредил здоровью. Но вот соответствует ли содержимое тому, что заявлено на упаковке, никто не проверяет.

– Поэтому очень часто мы покупаем пустышку. Главный риск при покупке БАДов на маркетплейсах – просто потратить деньги впустую. Большинство людей покупают пустышки, – сказал Калинчев.

И самое дорогое в такой банке – это сама банка с этикеткой. Она нередко стоит больше, чем всё, что лежит внутри, подчеркнул медик в беседе с Pravda.Ru.