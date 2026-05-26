Невролог перечислила простые альтернативы мелатонину

Невролог Ирина Галеева назвала в рубрике «Теперь вы знаете» простую альтернативу мелатонину. По её словам, достаточно включить в рацион продукты, которые улучшают естественную выработку этого гормона.

© Чемпионат.com

«Всегда можно нормализовать питание и добавить в него продукты, которые помогают мелатонину вырабатываться самостоятельно. А лучше всего — наладить режим сна, снижать освещённость в доме по вечерам, и наоборот, «засвечиваться» по утрам, чтобы наладить естественную выработку мелатонина», — сказала эксперт.

Больше всего мелатонина содержится в сыре и других молочных продуктах, мясе и яйцах, рыбе и морепродуктах. Ещё можно обратить внимание на вишню, черешню и киви, орехи и семена, грибы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.