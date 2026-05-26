Кардиолог назвал самый полезный для сердца салат

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвал винегрет одним из самых полезных салатов для сердца и сосудов.

По словам врача, один из главных ингредиентов винегрета — свекла — содержит оксид азота, который способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Гандельман отметил, что благодаря этому эффекту овощ может быть полезен и при проблемах с потенцией.

Кроме того, специалист напомнил, что подсолнечное масло, которым обычно заправляют салат, богато омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

«То есть в принципе кардиологи одобряют винегрет», — заявил Гандельман.

