Как быстро восстанавливаются легкие при отказе от курения

Легкие могут начать восстанавливаться после отказа от курения, первые положительные изменения могут быть заметны уже через две недели — три месяца после последней сигареты. О сроках восстановления органа рассказала доцент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Марина Макарова, ее цитирует ТАСС.

«С одной стороны, легкие обладают удивительной способностью к регенерации. С другой — часть повреждений может быть необратимой. Степень восстановления зависит от возраста человека, стажа курения и уже имеющихся заболеваний», — уточнила врач.

При регенерации происходит восстановление работы мукоцилиарного транспорта: отрастают реснички эпителия, очищающие слизистую от микробов, снижается окислительный стресс. Кровообращение и функция легких становятся лучше. Человек начинает меньше кашлять, снижается объем мокроты и уходит одышка.

По словам пульмонолога, в течение первого года при отказе от курения вдвое снижается риск инфаркта и инсульта. Риск рака легких также станет не таким явным в сравнении с рисками для тех, кто продолжает курить.

При этом при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) часть изменений необратимы. Но отказавшись от курения, пациенты замедлят снижение функции дыхания, скорость развития эмфиземы и уменьшат частоту госпитализаций.

