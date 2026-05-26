Стоматолог объяснила, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

Чистка зубов сразу после завтрака или обеда кажется логичной, но на самом деле она вредит эмали. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-гигиенист клиники «Все свои» Анна Железняк.

По словам эксперта, после употребления кислых продуктов (цитрусовые, ягоды, кофе, газировка) эмаль временно размягчается из-за кислот. Если сразу взять щётку, можно физически соскоблить микрочастицы эмали, что приведёт к чувствительности зубов и повысит риск кариеса.

Железняк советует чистить зубы только через 30–60 минут после еды — за это время слюна восстановит кислотно-щелочной баланс и «запечатает» эмаль. Сразу после еды достаточно прополоскать рот, использовать нить или ирригатор. А для быстрой нейтрализации кислоты можно пожевать жвачку без сахара.

Особый случай — утро. Специалист рекомендует чистить зубы сразу после пробуждения, а после завтрака лишь ополоснуть рот или применить ирригатор.

Кроме того, стоматолог подчеркнула, что даже идеальный домашний уход не заменяет профессиональную чистку. Налёт в труднодоступных местах превращается в камень, что грозит воспалением дёсен и кариесом. Поэтому посещать врача необходимо минимум дважды в год.

