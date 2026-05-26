Как простая вечерняя привычка поможет разгрузить печень

Простая вечерняя привычка поможет разгрузить печень

Печень трудится без выходных, но ее самый активный рабочий график выпадает на ночь. Именно поэтому наши вечерние привычки напрямую решают, с какой головой и настроением мы проснемся утром. Тяжелый жирный ужин, бокал-другой алкоголя или полночные посиделки в телефоне — все это сильно усложняет ей жизнь. Для нормальной работы печени по-прежнему важны банальные, но рабочие вещи: полноценный сон, движение и нормальная еда, уверяет автор канала «Yoga Roggelin онлайн школа йоги».

Помимо этого, авторы статьи советуют делать перед сном одно простое упражнение. Оно мягко воздействует на область правого подреберья, помогает снять напряжение и расслабиться.

Что нужно делать:

  1. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и спокойно подышите.
  2. Аккуратно заведите пальцы левой руки под правые нижние ребра так, чтобы получился легкий «крючок». Сверху положите правую руку и делайте мягкие, плавные волновые движения.
  3. Такой ритуал помогает переключить внимание на дыхание и быстрее уснуть.

На всякий случай напомним, за что отвечает печень: она чистит кровь, запасает витамины, участвует в обмене веществ и держит в норме сахар. Если с ней что-то не так, организм начинает подавать сигналы. Это могут быть постоянная усталость, вздутие живота, горечь во рту, зуд или желтоватый оттенок кожи и белков глаз.

Главное — без иллюзий: этот самомассаж не «омолодит органы на 20 лет» и не вылечит скрытые болезни. Если вы чувствуете реальную боль или дискомфорт, не нужно экспериментировать — сразу идите к врачу.

Также после 50 поджелудочная и кишечник особенно остро реагируют на питание. Жирное, жареное, сахар и переработанное мясо перегружают организм, провоцируя воспаление, вздутие и тяжесть, а белый хлеб, сладости и фастфуд дополнительно замедляют пищеварение, как отмечал «ГлагоL».