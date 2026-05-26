Названо упражнение на пресс, которое не стоит делать при большом животе

Фитнес-тренер Алексей Степанов назвал опасное при большом животе упражнение на пресс. Об этом сообщает портал «Про Город».

Эксперт предупредил, что классические скручивания могут навредить людям с большим животом, потому что при лишнем жире, нарушенной осанке и повышенном внутрибрюшном давлении нагрузка на поясницу и шейный отдел позвоночника будет слишком сильной. В результате скручивания дают мало эффекта для снижения жировой прослойки и могут привести к боли и протрузиям.

Вместо этого Степанов посоветовал делать упражнения на стабилизацию корпуса: диафрагмальное дыхание (вакуум), планка у стены, мертвый жук в упрощенном варианте и ягодичный мостик укрепляют глубокие мышцы и не перегружают позвоночник, что снижает риск болевых симптомов и обеспечивает более безопасную основу для прогресса.

