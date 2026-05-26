Перечислены худшие ошибки утром

Как не стоит начинать день, чтобы сохранить здоровыми сердце и сосуды, объяснил кардиолог Александр Казаченко. На фоне стресса у человека повышается артериальное давление и пульс, отметил он, призвав не читать новости за завтраком - такое "взвинчивание" до добра не доведет.

"Хронический стресс и вовсе является одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнул врач.

Он также считает, что утренний прием пищи - обязателен. По словам кардиолога, отказ от полноценного завтрака дает разве что экономию времени - однако такой подход является мощным фактором риска развития сахарного диабета, повышенного давления, инфарктов и инсультов.

Кардиолог также указал на вред резкого подъема с кровати - организму человека нужно немного времени на "перенастройку". Иначе сосуды не успевают адаптироваться. Это чревато головокружением и плохим самочувствием утром - вплоть до потери сознания.

"Кто служил, знает, что в армии подняться и одеться нужно за минуту. Кроме возможной экономии времени, ничего положительного в этом нет", - заключил Александр Казаченко.

