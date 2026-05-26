Врач назвал самую полезную для здоровья зелень

Это абсолютный лидер по полезности для здоровья. Речь идёт о петрушке, рассказал в беседе с «Чемпионатом» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

По совокупности биодоступности микронутриентов, антинутриентов и лечебных эффектов абсолютным лидером по полезности среди зелени является петрушка.

В 100 граммах содержится более 2000% суточной нормы витамина К (1640 мкг). Этот витамин активирует остеокальцин и помогает предотвратить остеопороз.

При этом мало кто знает, что петрушка обгоняет лимоны и апельсины по содержанию витамина С — 133 мг на 100 граммов.

Петрушка богата апигенином и миристицином — веществами, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом и снижают риск рака толстой кишки, одного из самых распространённых и опасных онкологических заболеваний.

Кроме того, по сравнению со шпинатом и щавелем, в петрушке минимальное содержание оксалатов. Поэтому она безопасна для почек, подчеркнул Логинов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.