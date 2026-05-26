Как алкоголь «превращает» женское тело в мужское всего за пару лет

Регулярное употребление алкоголя влияет на гормональную систему женщины и в буквальном смысле может запускать изменения, делающие внешность более мужской. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам медика, развитие у женщин мужских черт, или маскулинизация, связано с нарушением гормонального баланса. Алкоголь уменьшает выработку женских половых гормонов и одновременно усиливает выработку мужских. На этом фоне у женщин становятся заметны внешние и физиологические изменения.

– Женский тип фигуры сменяется на мужской, жировая ткань перераспределяется и вместо типичных для женщин отложений на бёдрах начинает скапливаться в области живота и верхней части туловища. Тембр голоса становится ниже, появляется характерная хрипота, – отметил врач.

Также меняется и состояние кожи: алкоголь обезвоживает организм, расширяет сосуды, из-за чего лицо приобретает нездоровый красноватый оттенок и появляются отёки. Сбои в работе эндокринной системы также могут спровоцировать усиленный рост волос по мужскому типу, рассказал Холдин.

Он добавил, что первые признаки маскулинизации при регулярном употреблении спиртного могут появиться уже через один-два года. При этом женский организм, как отметил специалист, более чувствителен к воздействию алкоголя.

После отказа от спиртного эндокринная система начинает восстанавливаться практически сразу, как только этанол полностью выводится из организма. Этот процесс может занять от нескольких недель до года – всё зависит от продолжительности злоупотребления и общего состояния здоровья. Об этом пишет "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.