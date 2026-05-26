В чем польза окрошки и как сделать ее полезнее

Тем, кто любит окрошку, но переживает за фигуру или самочувствие, стоит просто готовить этот летний суп по более полезному рецепту. Такой рекомендацией поделилась главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Медик отметила, что в жару окрошка помогает поддерживать водный баланс, а также даёт организму витамины, минералы и клетчатку из овощей и зелени. По ее словам, чтобы сделать блюдо полезнее, колбасу лучше заменить отварным мясом, а вместо магазинного кваса выбрать напиток натурального брожения, в идеале – домашний.

Тем, кто хочет похудеть, могут подойти и окрошечные диеты. Но, как подчеркнула врач, во всём важна умеренность.

– Рецепт создания правильного дефицита калорий на одну порцию может быть таким: 25-30 граммов мяса, половина яйца, половина клубня картофеля, средний огурец, две или три редиски, много рубленной зелени. В среднем такая порция (300-400 граммов) содержит от 380 до 420 килокалорий, – поделилась Пичугина.

В качестве заправки лучше выбирать нежирный кефир или минеральную воду. При желании кефир можно немного разбавить водой. Тогда такой приём пищи поможет утолить голод без вреда для талии. Об этом пишет "Радио 1".