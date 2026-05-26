Какое летнее лакомство может поддержать мужское здоровье

Диетолог Королева назвала летний продукт, который благотворно влияет на мужскую репродуктивность.

Яркий, сочный и освежающий арбуз давно ассоциируется с летними пикниками. Но помимо способности отлично утолять жажду, у этого полосатого плода есть и другие плюсы. Диетолог, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с "Радио 1" отметила, что арбуз богат антиоксидантами и содержит немало витаминов.

– Он имеет в составе ликопин, который помогает работе сердечно-сосудистой системы, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и тромбообразования. Также там есть витамины группы B и C, что обязательно должно быть в нашем рационе, – отметила медик.

По словам специалиста, ликопин также оказывает положительное влияние на мужскую репродуктивную функцию.

Королева напомнила, что земляное пятно у хорошего арбуза – светло-коричневого оттенка, а хвостик – слегка подсохший. Именно по этим признакам можно выбрать спелый арбуз, не наколотый.