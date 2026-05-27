Врачей хотят освободить от избыточной отчётности

Разрозненность информационных систем, дублирование электронных и бумажных документов, обязательность морально и технически устаревшей отчетности — вот лишь ряд факторов, увеличивающих бюрократическую нагрузку на врачей и медицинский персонал. По словам участников заседания Комитета Госдумы по охране здоровья, которое состоялось 27 мая, порой медики тратят на заполнение разнообразных «бумажек», как физических, так и цифровых, до 50 процентов рабочего времени. Как предлагают решать эту проблему, рассказывает «Парламентская газета».

Цифровизация: помощь или помеха?

По словам участников заседания, несмотря на огромную работу, проделанную по указанным вопросам, в том числе силами Минздрава, проблем все равно остается немало. Так, руководитель направлений «Технологическое лидерство» и «Экономика данных» исполкома Народного фронта Ярослав Авдиев поделился статистикой, сформированной на основе соцопроса, в котором приняли участие 18 тысяч врачей со всей страны. Из них 52 процента отметили, что существующие цифровые системы нестабильны. 37 процентов пожаловались, что из-за цифровых систем приходится совершать избыточные действия, поэтому врачам не хватает времени на прием пациентов. 30 процентов рассказали, что дублируют электронные записи на бумаге, а 44 процента и вовсе признались, что с их внедрением работать стало сложнее.

Наличие сложностей с информационными системами подтвердил и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Врачи жалуются, что системы работают нечетко, могут зависать, причем порой на два часа, — подчеркнул парламентарий. — Различные системы могут между собой не согласовываться. Есть вопросы к качеству интернета в медицинских организациях, к обучению персонала — если для молодых врачей не составляет труда освоить электронные сервисы, то у тех, кто постарше, с этим порой возникают сложности. Наконец, из-за необходимости дублировать записи на электронных и физических носителях страдает время приема, которого и так не особо много — всего 15 минут на человека. А если учитывать категории граждан, которые имеют право на обслуживание вне очереди, то еще меньше».

В среднем на оформление разнообразной документации врачи и средний медперсонал могут тратить от 30 до 50 процентов рабочего времени. При этом часть документации, обязательной к заполнению, уже много лет как морально устарела и может справедливо считаться избыточной и ненужной. В качестве примера Сергей Леонов привел ведомость учета посещений здравпункта, которая была утверждена еще Минздравом СССР в 1988 году, и ее до сих пор заполняют.

«Если углубленно изучить вопрос, можно найти отчеты и формы 80-х, 60-х и даже 50-х годов, которые до сих пор действуют, — уточнил первый зампредседателя комитета Бадма Башанкаев. — Успели устареть и многие свежие требования. Например, журнал температурного режима холодильников, журналы проветривания, стерилизации, движения пациентов и коечного фонда. У нас уже давно стоят автоклавы, автоматически выдающие необходимую информацию, и холодильники с электронными термодатчиками. Зачем в таком случае весь этот ручной труд?»

Врач должен думать о пациенте

Одной из наиболее эффективных мер по снижению нагрузки на медперсонал, по словам участников заседания, могла бы стать регуляторная гильотина: глубокая инвентаризация действующей документальной базы с исключением всего, что устарело или утратило эффективность. Также не лишним будет провести аудит требований со стороны страховых компаний и иных контролирующих органов.

«Врач должен думать о пациенте, а не о том, какой ручкой ему заполнять документ и в каком углу ставить подпись, — подчеркнул Бадма Башанкаев. — В связи с этим, на наш взгляд, необходимо поднять вопрос об отмене штрафов и иных взысканий за дефекты при заполнении медицинской документации в тех случаях, когда эти дефекты не привели к снижению качества оказания медицинской помощи».

Прозвучали предложения наделить средний медперсонал правом электронной подписи, конечно, в ограниченных объемах и подумать о создании в России института «медицинских клерков». Он чрезвычайно развит за рубежом, где при медучреждениях работают люди, не имеющие специального образования, но умеющие правильно заполнять необходимую документацию и полностью берущие на себя бюрократическую нагрузку.

Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков отметил, что электронный документооборот в России понемногу становится одним из основных инструментов врача: его объемы только в 2025 году составили более 2,3 миллиарда документов, и сейчас этот показатель активно растет.

«Мы намерены повысить комфорт как для пациента, так и для врача, — уточнил чиновник. — За счет электронных документов вокруг самого пациента формируется единый информационный контур, из которого врач может брать некоторые данные, чтобы тратить меньше времени на заполнение граф и полей. Для самих же граждан мы не так давно запустили в тестовом режиме новый сервис по заказу некоторых документов, например сертификатов о прививках, справок об отсутствии контактов с инфекционными больными, заключений о категории здоровья для занятия физкультурой и так далее. Сейчас этот сервис в пилотном режиме работает в Тюменской области и Республике Чувашия, в 2026 году планируем распространить его на всю территорию России».

Вадим Ваньков согласился с отсутствием единства в существующих информационных системах, однако подчеркнул, что соответствующая работа ведется.

«Не во всех регионах она завершена, и мы это понимаем, — заключил представитель Минздрава. — Это большой и сложный процесс, но он движется».

В итоге участники заседания договорились собрать наиболее конструктивные предложения в единый документ и на его основе выстроить дальнейшую стратегию действий.