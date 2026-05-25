Перечислены продукты, которые защищают зрение

Привычные черника и морковь — далеко не самые главные защитники зрения. Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru объяснила, какие продукты помогают предотвратить возрастные заболевания глаз.

Современные исследования показывают: здоровье глаз зависит не от одного «волшебного» продукта, а от целой системы питания.

Самые важные вещества для сетчатки — это каротиноиды лютеин и зеаксантин. Они накапливаются в макулярной области глаза, защищая её от синего света и окислительного стресса. Их дефицит напрямую связан с риском возрастной макулярной дегенерации — одной из главных причин необратимой потери зрения после 50 лет.

Рекордсмены по содержанию этих веществ: шпинат, капуста кейл (и другие листовые), брокколи, кукуруза, яичные желтки. Следует учитывать, что лютеин усваивается только с жирами, поэтому зелень лучше есть с маслом или авокадо.

Лосось, скумбрия и сардины снабжают организм докозагексаеновой кислотой, которая входит в состав клеточных мембран сетчатки и поддерживает функцию слёзных желёз. Достаточное потребление омега-3 замедляет прогрессирование макулярной дегенерации и облегчает симптомы синдрома сухого глаза.

Защиту хрусталика обеспечивают витамины С и Е. Они содержатся в цитрусовых, киви, болгарском перце, брокколи, миндале, семенах подсолнечника, авокадо, оливковом масле.

«Защита зрения зависит от системы питания, а не от одного продукта», — резюмировала Павлова.

Регулярное включение в рацион перечисленных продуктов может снизить риск возрастной потери зрения.