Врач объяснил, людям с какими заболеваниями нельзя есть черешню

Черешня богата полезными веществами, однако людям с некоторыми заболеваниями стоит отказаться от употребления этой ягоды. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач — эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, черешня — достаточно кислая ягода, она содержит фруктовые кислоты, поэтому может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, этот плод нельзя есть тем, кто страдает от воспалительных заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкого кишечника, дисбиоза, а также при обострении хронических болезней, предупредила врач.

«Ягода может спровоцировать еще большее обострение и дать неприятную симптоматику. Например, боли в эпигастрии и нарушения, связанные с диспепсией», — сказала Лазуренко.

Эндокринолог уточнила, что людям с сахарным диабетом можно есть черешню, так как она добавляет разнообразия в рацион, однако это следует делать в небольшом количестве.

