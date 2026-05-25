Стоматолог раскритиковал два популярных метода домашнего отбеливания зубов

Стоматолог Гильерме Андраде Лима признал опасными два популярных средства для отбеливания зубов в домашних условиях: пищевую соду и перекись водорода. На эту тему он высказался в разговоре с изданием Terra.

Как отметил Лима, утверждение о том, что пищевая сода отбеливает зубы, можно назвать частично верным. Дело в том, что данное средство способно справиться с налетом, но только с поверхностным. Опасность же его состоит в том, что при частом применении происходит истончение эмали, предупредил доктор.

Что касается перекиси водорода, этот метод тоже не сможет заменить профессиональное отбеливание зубов, добавил специалист. Более того, использование этого средства чревато возникновением проблем со слизистой оболочкой полости рта.

«Погоня за быстрыми результатами не должна ставить здоровье под угрозу», — подчеркнул Лима.

