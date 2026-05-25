Может ли купание в линзах необратимо испортить зрение

Купание в контактных линзах в реках, озерах и общественных джакузи может привести к катастрофическим последствиям. Об этом рассказал офтальмолог доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков

"В морской воде плавать в линзах - относительно. А вот в пресных водоемах я бы делать это не рекомендовал", - подчеркнул врач.

И объяснил, что в пресной воде и общественных купальных можно подхватить акантамебу, вызывающую тяжелейшие повреждения глаз, изменения в них могут быть необратимыми.

"Эти повреждения связаны с поражением роговицы, ее помутнением и последующим образованием рубцовой ткани, а также с поражением других структур глаза. Это может потребовать сложного хирургического лечения", - объяснил он aif.ru.

А линза, которая контактирует водой, создает дополнительные риски, она облегчает проникновение микроорганизмов в ткани глаза. Вместо линз лучше надеть очки для купания с диоптриями либо вообще отказаться на время купания от средств контактной коррекции.