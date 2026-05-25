Какие привычки крадут бодрость по утрам

Ощущение разбитости и «туман» в голове после пробуждения часто связаны не с болезнями, а с привычками человека. Об этом в интервью изданию Life.ru рассказал эндокринолог Артур Печерица.

Врач пояснил, что даже после восьмичасового сна организм может не отдохнуть из-за отсутствия режима и хронического недосыпа. Среди других факторов специалист назвал нарушение биологических ритмов, постоянный стресс, а также поздние ужины, алкоголь и избыток кофеина во второй половине дня.

Кроме того, утренняя слабость иногда сигнализирует о сбоях в эндокринной системе: снижении функции щитовидной железы, проблемах с углеводным обменом или дефиците железа и витаминов. Ещё одна возможная причина — синдром апноэ, когда качество сна страдает из-за остановок дыхания, но человек об этом даже не догадывается.