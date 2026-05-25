Диетолог объяснил, кому могут навредить яблоки

Некоторым людям стоит полностью исключить яблоки из рациона. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам эксперта, качественные яблоки вреда не принесут. Однако напитанные нитратами или плохого качества плоды лучше не есть никому.

В первую очередь, отметил Поляков, от яблок стоит отказаться людям с аллергическими реакциями на этот продукт. Причём речь идёт даже о перекрёстных реакциях.

«Это может коснуться и тех людей, у кого есть аллергическая реакция на берёзу, пыльцу, растения», — пояснил диетолог.

Вторую группу риска составляют люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается кислых сортов яблок.