Диетолог объяснил, кому могут навредить яблоки

Диетолог объяснил, кому яблоки могут навредить
Некоторым людям стоит полностью исключить яблоки из рациона. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.
По словам эксперта, качественные яблоки вреда не принесут. Однако напитанные нитратами или плохого качества плоды лучше не есть никому.
В первую очередь, отметил Поляков, от яблок стоит отказаться людям с аллергическими реакциями на этот продукт. Причём речь идёт даже о перекрёстных реакциях.
«Это может коснуться и тех людей, у кого есть аллергическая реакция на берёзу, пыльцу, растения», — пояснил диетолог.
Вторую группу риска составляют люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается кислых сортов яблок.
«Кислые яблоки могут раздражать слизистую во время обострения заболеваний ЖКТ. Они могут усиливать симптомы гастрита, язвы и так далее», — предупредил Поляков.