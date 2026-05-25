Насколько точные данные о давлении показывают фитнес-браслеты

Фитнес-тренер FitStars Лера Буры рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», насколько точные данные показывают умные часы. По её словам, браслет измеряет давление косвенно, на основе алгоритмов, пульсовой волны и статистических моделей. Это не прямое измерение, как у тонометра с манжетой. По этой причине гаджет не даёт абсолютной точности.

© Чемпионат.com

«Браслету можно доверять как тенденции: он хорошо показывает общие колебания параметра и влияние стресса, недосыпа или нагрузки. Если нужно контролировать давление из-за гипертонии, то обязательно купите тонометр. Браслет может стать только дополнительным инструментом», — сказала эксперт.

Классический тонометр механически измеряет давление в артерии с помощью манжеты, а у браслета манжеты нет. Он видит лишь оптический пульс и движение и пытается вычислить давление по косвенным признакам и заложенным в него формулам.

Такие алгоритмы плохо учитывают индивидуальные особенности сосудов, возраст, сопутствующие болезни. Поэтому у одного человека браслет может «угадывать», а у другого — ошибаться на десятки миллиметров ртутного столба.