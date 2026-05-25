О каких нарушениях может сигнализировать частое моргание

Привычка часто моргать может быть не просто особенностью поведения, а симптомом серьезных нарушений. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал офтальмохирург клиники 3Z Дамири Отхозория.

По словам специалиста, одна из самых распространенных причин частого моргания — синдром сухого глаза. При недостаточном увлажнении роговицы человек начинает моргать чаще, пытаясь восстановить слёзную плёнку. Это состояние нередко возникает при длительной работе за компьютером, чрезмерном использовании гаджетов, ношении контактных линз или нахождении в помещении с сухим воздухом.

Кроме того, частое моргание может быть связано с раздражением поверхности глаза: попаданием инородного тела, воспалением или аллергической реакцией. У детей и взрослых причиной иногда становятся нервные тики или блефароспазм — непроизвольное сокращение мышц век, в народе известное как «дёргающийся глаз».

Врач предупреждает, что, если симптом сохраняется длительное время и сопровождается покраснением глаз, светобоязнью, ощущением «песка» или спазмами век, важно проконсультироваться с офтальмологом. Специалист проведёт обследование и назначит лечение. В ряде случаев может потребоваться дополнительная консультация невролога.