Врач предупредил об опасности длительного голодания

Длительное воздержание от еды, длящееся от 24 часов и дольше, опасно. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

© Vse42.ru

По словам специалиста, один из ключевых рисков, связанных с продолжительным голоданием, – это падение уровня глюкозы в крови.

Глюкоза – основной питательный элемент для многих клеток организма, в том числе для клеток головного мозга. При длительном голодании ее уровень может снижаться, что негативно сказывается на работе мозга, – объяснила врач в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, как подчеркнула медик, отказ от пищи на длительный период может ударить по репродуктивной системе, уменьшая синтез тестостерона и эстрогена.

Длительное голодание также может обернуться для организма упадком сил, повышенной утомляемостью и раздражительностью. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".