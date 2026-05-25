Врач-трихолог назвал критические ошибки при мытье волос

Казалось бы, мытьё головы — привычный ежедневный ритуал, но большинство людей совершает ошибки, которые приводят к сухости, ломкости, тусклости и даже выпадению волос. О том, как правильно ухаживать за волосами, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор волос» Анна Горобинская.

Первая и распространённая ошибка — отсутствие подготовки. Мыть спутанные волосы нельзя: при намокании трение усиливается, образуются узлы и возникают механические повреждения. Перед мытьём эксперт советует расчесать волосы.

Вторая ошибка — использование горячей воды. Она негативно влияет на кутикулу волоса и сальные железы, из-за чего корни быстрее жирнеют, а длина пересушивается. Оптимальный вариант — тёплая вода с прохладным ополаскиванием в конце.

Кроме того, шампунь нужно подбирать не по длине волос, а по типу кожи головы. Агрессивные очищающие формулы без показаний пересушивают кожу. Также важно предварительно вспенивать средство в руках и наносить исключительно на кожу головы, избегая активного трения длины.

Правильная техника, по словам трихолога, включает двойное очищение: первый раз для удаления поверхностных загрязнений, второй — для полноценной очистки. Не стоит тереть кожу ногтями: это травмирует её. Достаточно мягкого массажа подушечками пальцев.

Особое внимание следует уделять смыванию. Остатки шампуня или кондиционера на затылке и линии роста волос вызывают зуд, тусклость и утяжеление прядей. Кондиционер необходим, но наносить его следует только на длину, отступая от корней.

После мытья волосы нельзя грубо растирать полотенцем — только мягко промакивать, а расчёсывать — без рывков подходящими инструментами.

Частота мытья индивидуальна и зависит от типа кожи: жирную кожу моют чаще, чтобы избежать воспалений, сухую — реже, чтобы не допустить обезвоживания.