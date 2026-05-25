Нутрициолог назвал лучшее время суток для физической активности

Выбирая время для активности, стоит ориентироваться не только на "окна" в рабочем расписании, но и на базовую физиологию, на циркадные ритмы.

«Утром уровень кортизола естественно повышен, он помогает телу плавно включиться в работу, поэтому ходьба или легкая пробежка идеально подходят для начала дня. Во второй половине дня и ранним вечером температура тела, мышечная координация и общая работоспособность достигают пика. Именно в это окно интенсивные беговые тренировки дадут лучший результат и перенесутся легче всего. Хотя, конечно, возможность уделять время тренировкам днем, есть не у всех», - сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

А вот поздних нагрузок врач рекомендует избегать.

«Активность перед сном возбуждает нервную систему, подавляет выработку мелатонина и негативно сказывается на засыпании и качестве сна. А недосып ломает гормональную регуляцию веса, провоцирует скачки аппетита и блокирует выработку мощнейшего естественного жиросжигателя (соматотропного гормона), который активируется только в фазе глубокого сна», - отметила диетолог.

