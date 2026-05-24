Диетолог предупредил о вреде чрезмерного употребления протеина

Организм выводит избыточный белок через печень и почки.

Таким образом могут образовываться камни. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Даже самый идеальный по качеству протеин он может принести всё, потому что избыток белка, который не нужен нашему организму, организм пытается его вывести. Вывести он, естественно, пытается через печень и почки. Даже была такая казнь в древнем Китае, когда заключённого кормили исключительно отварным мясом и он умирал в страшных муках, потому что образовывались камни в почках и когда они выходили, естественно, боль была нестерпимой».

Ранее Соломатина сочла невозможным «принуждение» населения к здоровому образу жизни. По её словам, властям необходимо «грамотно двигаться» и не пугать людей смертельными последствиями.