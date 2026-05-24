Гастроэнтеролог рассказал, какие завтраки крадут энергию

Терапевт-гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик перечислила варианты завтрака, от которых лучше отказаться, потому что они провоцируют быстрый упадок сил. Их доктор назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач посоветовала отказаться от сладких хлопьев и шоколадных подушечек. По ее словам, в таких завтраках нередко содержится 25-35 граммов сахара на 100 граммов продукта, то есть примерно шесть-восемь кусочков рафинада в одной порции.

«После тарелки таких хлопьев уровень сахара в крови резко взлетает, поджелудочная железа выбрасывает много инсулина, и через час-полтора человек ощущает зверский голод и упадок сил. Постоянные качели глюкозы со временем приводят к лишним килограммам и инсулинорезистентности», — предупредила Чистик.

Еще одним крадущим энергию к полудню завтраком доктор назвала кофе с выпечкой, например круассаном. Она объяснила, что в сладких кондитерских изделиях содержится большое количество трансжиров, их регулярное потребление повышает риск инфаркта и инсульта. Кофе натощак раздражает слизистую желудка, провоцирует выброс соляной кислоты, а у людей с гастритом или рефлюксом вызывает изжогу, добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, Чистик назвала вредными вариантами утреннего приема пищи бутерброды с колбасой и плавленым сыром, а также фруктовый смузи.