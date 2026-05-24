Диетолог подсказал неожиданный способ улучшить пищеварение

Простое действие помогает органам ЖКТ работать эффективнее. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем» рассказала о неожиданной пользе танца живота для пищеварительной системы.

По словам эксперта, в танце задействованы мышцы брюшной полости. Их сокращение улучшает кровообращение и обеспечивает приток крови к внутренним органам. Вместе с кровью поступает кислород, который запускает метаболические процессы.

«Желудочно-кишечный тракт должен быть в постоянной работе, — пояснила Соломатина. — Чтобы это происходило, нам необходимо движение».

Особую роль играют вибрационные движения, характерные для этого танца. Они помогают поддерживать здоровый кровоток, который напрямую влияет на работу желудка, кишечника и других органов пищеварения.

Кроме того, диетолог отметила связь между пищеварением и мозгом. Танец живота, как и любые танцы, способствует «омоложению» мозга, что также положительно сказывается на работе ЖКТ.