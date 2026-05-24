Чем нужно питаться, чтобы не постареть раньше времени

Регулярный избыток сахара, алкоголя, переработанного мяса и фастфуда может ускорять процессы, связанные со старением кожи.

"К такой пище относят сахар и рафинированные углеводы, алкоголь, переработанное мясо, ультрапереработанные продукты (фастфуд, полуфабрикаты), избыток соли", – пояснила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По словам специалиста, дело не в "магическом вреде" отдельных продуктов, а в их влиянии на обмен веществ. Избыток такой еды может провоцировать скачки глюкозы, хроническое воспаление, окислительный стресс и дефицит важных питательных веществ, пишут Известия.

Диетолог отметила, что крабовые палочки и сливки для кофе также относятся к ультрапереработанным продуктам. В первых часто содержатся крахмал, сахар, соль и усилители вкуса, а во вторых – гидрогенизированные жиры, сиропы глюкозы и стабилизаторы. При частом употреблении такая еда увеличивает нагрузку на обмен веществ и не дает коже ресурсов для восстановления.

Для поддержания здорового состояния кожи врач рекомендовала включать в рацион продукты с белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами C и E, цинком, селеном, железом и витаминами группы B. Полезными могут быть рыба, яйца, оливковое масло, зеленый чай, кефир, квашеная капуста и перловка.

Врач общей практики Денис Прокофьев добавил, что на внешний вид влияют генетика, хронические заболевания, вредные привычки и уход за кожей. По его словам, табачный дым и алкоголь ухудшают ее состояние, а для профилактики раннего старения важно увлажнять кожу и защищаться от ультрафиолета.

Напомним, ранее врач раскрыла страшные последствия недосыпа для молодых.