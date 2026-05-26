Россиянам рассказали о связи недосыпа с набором веса

Недосып напрямую влияет на набор веса не только физиологически, но и психологически, рассказал «Ленте.ру» психолог Родион Чепалов. По его словам, когда человек мало спит, мозг воспринимает мир как более стрессовый и опасный, а организм переходит в режим быстрого получения энергии.

«Человек спит по 4-5 часов, весь день держится на кофе, а вечером не может остановиться и ест сладкое или жирное. Это не "слабая сила воли", а попытка нервной системы быстро восстановить ресурс», — отметил Чепалов.

Психолог описал несколько механизмов. Первый — эмоциональное переедание. Из-за недосыпа усиливается раздражительность и тревога, а еда становится способом успокоиться.

«Второй — потеря самоконтроля. Уставший мозг хуже принимает решения, поэтому человеку труднее отказаться от перекусов. Третий — снижение активности. После плохого сна люди меньше двигаются и чаще выбирают пассивный отдых», — объяснил Чепалов.

Хронический недосып меняет даже восприятие еды, подчеркнул психолог. Простые продукты кажутся менее привлекательными, а мозг начинает сильнее тянуться к калорийной пище. С психологической точки зрения сон — это не «потерянное время», а базовый способ восстановления нервной системы.

Иногда нормализация режима сна помогает человеку снизить вес даже раньше, чем жесткие диеты, добавил Чепалов.

