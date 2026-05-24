Нехватка нутриента может маскироваться под переутомление. Как сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с NEWS.ru, ночные судороги могут указывать на серьёзный дефицит витамина D в организме.

Хотя витамин D принято называть «солнечным», его роль в организме гораздо шире, чем просто участие в обмене кальция. Он влияет на состояние костей и мышц, работу нервной системы, иммунитет и общее самочувствие.

По словам Уланкиной, одним из самых распространённых проявлений дефицита становится постоянное чувство усталости. Кроме того, люди могут отмечать ухудшение настроения, эмоциональную подавленность, потерю мотивации, а также мышечную слабость и неприятные тянущие ощущения в ногах.

«Иногда человека беспокоят судороги, особенно ночью», — подчеркнула эксперт.

В группу сопутствующих симптомов она также включила сонливость, снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания, а из внешних признаков — ломкость ногтей, выпадение волос и медленное заживление ран.