Эксперт назвал продукты, которые помогут в профилактике рака и ожирения

Регулярное потребление овощей, фруктов, бобовых, орехов и ягод помогут в профилактике появления диабета, ожирения и некоторых видов рака. Об этом ТАСС рассказала нутрициолог, лектор Российского общества "Знание" Наталья Баранова.

"Если говорить о продуктах с наиболее убедительной научной базой в контексте профилактики ожирения, диабета второго типа и некоторых видов рака, я бы выделила следующие группы: овощи, бобовые, ягоды, орехи", - сказала она.

По словам эксперта, особенно полезны зеленые овощи, крестоцветные (брокколи, цветная и белокочанная капуста) и богатые клетчаткой. "Они помогают поддерживать здоровый вес, микробиоту кишечника и снижают риски ряда хронических заболеваний", - рассказала Баранова. Также, по ее словам, одним из лучших источников растительного белка и пищевых волокон являются фасоль, нут, чечевица. Среди цельнозерновых продуктов эксперт выделила овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб.

"Черника, малина, смородина и другие ягоды богаты полифенолами и антиоксидантами, которые помогают снижать хроническое воспаление и окислительный стресс. Грецкие орехи, миндаль, фисташки - источник полезных жиров, клетчатки и микроэлементов. Их регулярное употребление связано с лучшим контролем веса и снижением метаболических рисков", - отметила Баранова.

При этом она подчеркнула, что на здоровье положительно влияет ограничение ультрапереработанных продуктов, сладких напитков, колбас, сосисок, бекона.