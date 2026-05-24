Названы варианты фастфуда, которые не ударят по здоровью

Быстрое питание, он же фастфуд - это пища, которую можно приготовить и съесть быстро, буквально на ходу, на бегу.

«Для многих, к сожалению такое питание перешло в норму. Но какие же здесь скрываются проблемы? Как врач-терапевт, с акцентом на профилактическую медицину, отмечу: главная опасность фастфуда - не один бургер или порция картофеля (сама иногда люблю съесть что-то вредное), а формирование устойчивого пищевого поведения, которое постепенно повышает риск хронических заболеваний», - сообщила «Свободной Прессе» врач-терапевт, врач функциональной диагностики Екатерина Барбакадзе.

По словам врача, чаще всего в фастфуде, возьмем для примера бургер, содержится несколько не нужных нам факторов: избыток калорий, трансжиров, соли, простых углеводов и низкое содержание клетчатки.

«Такое комбо создает безусловно вкус, но одновременно способствует перееданию. Регулярное употребление подобной пищи связано с повышением риска таких заболевания, как ожирение, артериальная гипертония, сахарный диабет второго типа, нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний, болезни желудочно-кишечного тракта. Но говорить, что весь фастфуд - абсолютное зло, было бы неправильно. Есть варианты, которые можно считать относительно приемлемыми для здоровья. Например, сэндвичи с цельнозерновым хлебом, курицей или индейкой, блюда средиземноморской кухни - хумус, овощи, запеченное мясо. Даже бургер может стать менее вредным, если он приготовлен из нежирного мяса, содержит много овощей и не сопровождается литром сладкой газировки», - сказала врач.

К категории наиболее неблагоприятных вариантов относятся продукты, сочетающие сразу несколько факторов риска: жареный картофель, блюда во фритюре, сладкие газированные напитки.

«Самым нежелательным оказываются типичный набор: двойной бургер, картофель фри, сладкий напиток и десерт. А в магазине он самый продаваемый….Нужно задуматься! А еще мое любимое правило - можно все, но в меру! Как часто можно? Если рацион в целом сбалансирован, содержит овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и достаточное количество белка, эпизодическое употребление фастфуда не станет катастрофой. Условно это может быть один прием пищи раз в одну-две недели, а не ежедневная привычка», - сообщила врач.

Есть ситуации, когда от фастфуда желательно отказаться полностью или максимально ограничить его. Это касается пациентов с сахарным диабетом, ожирением, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, а также при жировой болезни печени и выраженных нарушениях обмена веществ.

В профилактической медицине важен принцип: здоровье определяет не один прием пищи, а повторяющийся выбор. Проблемы начинаются тогда, когда исключение становится правилом, резюмировала терапевт.