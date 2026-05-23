В Минздраве рассказали, как избежать йододефицита

Самый простой способ избежать йододефицита - добавлять в еду йодированную соль, также полезно включить в рацион морепродукты, сообщила эндокринолог НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Анастасия Артемьева, ее слова приводятся в канале ведомства в "Макс".

Йод является ключевым микроэлементом для синтеза гормонов щитовидной железы, при его недостатке могут возникать сбои в работе этого органа и организма в целом.

"Нарушения в работе щитовидной железы могут привести к серьезным последствиям для здоровья - от нарушений обмена веществ до когнитивных проблем", - подчеркнула Анастасия Артемьева.

Самый доступный способ профилактики йододефицита - это использование йодированной соли при приготовлении пищи.

Хранить ее надо в закрытой непрозрачной таре. А солить блюдо - только после приготовления, так как при высокой температуре микроэлемент улетучивается.

Также в рацион следует добавить богатые йодом продукты: морепродукты, морскую капусту, молочные продукты, яйца.

Эндокринолог перечислила симптомы, которые могут указывать на нарушения в работе щитовидки и требуют консультации с врачом. Это, в частности:

  • видимое увеличение шеи в области щитовидной железы;
  • потеря или набор веса;
  • повышенная утомляемость, слабость;
  • непереносимость холода или жары;
  • изменения сердечного ритма;
  • нарушения менструального цикла;
  • сухость кожи или повышенная потливость;
  • выпадение волос.