Назван способ снизить риск диабета за три месяца

Риск диабета можно снизить всего за три месяца с помощью простых пищевых привычек. Об этом диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, развитию преддиабета и диабета второго типа предшествуют стресс, низкая физическая активность и избыток вредной еды в рационе. Дианова считает, что резко убирать все эти факторы из жизни нельзя. Она посоветовала сначала отказаться от сладких газированных напитков и большого количества сахара.

«Вместо сахара используйте полезные сладости без сахара, необработанные сухофрукты с орехами, а вместо газировок — газированную воду с минимальными добавками: фруктами, ягодами, мятой или базиликом», — посоветовала врач.

Еще одним способом снизить риск диабета Дианова назвала снижение потребления изделий из белой муки и переработанного мяса. Вместо них она посоветовала выбирать цельнозерновой хлеб, рыбу, птицу и домашние блюда.

«Одно повторяющееся действие за один месяц — и вы вышли из зоны риска», — отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что менять привычки лучше постепенно, внедряя по одному полезному правилу каждый месяц. Такой подход помогает легче адаптироваться к новому рациону и снижает вероятность срывов.

