Будем пить бамбук: необычные сорта чая, которые продлевают жизнь

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве», как получить от чая только пользу.

В первую очередь у чая должна быть оптимальная температура. Слишком горячий напиток вызывает ожог слизистой пищеварительного тракта, что со временем может привести к хроническому воспалению. Регулярное потребление слишком горячего чая может привести к перерождению доброкачественных клеток в злокачественные. Поэтому не нужно пить чай сразу после того, как его заварили. Напиток должен быть не обжигающим, а теплым. Тогда чай не будет опасен для здоровья, а сам процесс будет приятным и полезным.

Несмотря на полезные свойства чая, также стоит быть аккуратнее с его дозировками. Чай содержит танин. А чрезмерное употребление этого вещества опасно тем, что может затруднить всасывание железа в кровь. Если налегать на чай в течение дня, это может привести к избытку жидкости в организме, из-за чего могут возникнуть электролитные нарушения. А если комбинировать напиток с блюдами, содержащими много соли, это может привести и к задержке жидкости в организме. Отсюда развитие отеков, а также перегрузка сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Усредненная норма чая — это не более пяти чашек в день.

Если говорить о сортах, то лучше отдавать предпочтение натуральным листовым чаям. Очень полезен зеленый чай, который считается натуральным тонизирующим напитком, и травяные сборы (мята, ромашка) для мягкого воздействия на организм — травы помогают расслабиться и наладить сон.

Тонкости церемонии

Мастер чайной культуры и китайской каллиграфии Вэнь Илэй поделилась тонкостями традиционной чайной церемонии в «Аптекарском огороде».

Медитация в придачу

Белый чай ешен бай ча из Линьцана считается редким сортом и часто используется при медитациях. Среди его изюминок — фруктово-ягодная кислинка и освежающее послевкусие. Для правильного настаивания необходимо всего 4 грамма чая на 250 мл воды. Цена: 1700 рублей/100 грамм.

Хамелеон

Для тех, кто любит необычные цвета, отлично подойдет тайский чай анчан. Это чай с удивительным набором полезных свойств и не содержащий кофеина, который буквально ошеломляет своим ярко-синим цветом в чашке, а если добавить к нему несколько капель лимонного сока, цвет напитка изменится на пурпурно-фиолетовый. Цена: 1200 рублей/100 грамм.

Каменное яблоко

Среди фанатов чайных церемоний популярностью пользуется чай из плодов дерева баэля семейства рутовые — матум. Он произрастает в Индии и Юго-Восточной Азии. В свежем виде плоды употребляются редко из-за твердой кожуры, по этой причине их называют каменным или деревянным яблоком. Чай матум укрепляет иммунитет. Цена: 600 рублей/100 грамм.

Вмешались гусеницы

Среди самых интересных сортов чая, которые можно купить в Москве, — чунши ча. Дело в том, что это сбор из... экскрементов гусениц, питающихся листьями дикого чая, винограда или камелии. Он отличается свежим вкусом и помогает в борьбе с заболеваниями ЖКТ. Цена: 1500 рублей/100 грамм.

Натуральный суперфуд

Для тех, кто тщательно следит за своим здоровьем, отличным вариантом станет моринга. Это кустарник, произрастающий в Юго-Восточной Азии. Чай из листьев моринги имеет приятный вкус (который напоминает хрен), способствует укреплению иммунитета, является отличным средством профилактики гриппа и ОРВИ, а также заболеваний почек. Цена: 900 рублей/100 грамм.

Симметричные чаинки

Для тех, кто хочет попробовать бамбук на вкус, существует сорт ранневесенний чжу е цин. Он отличается идеально ровными чаинками, свежим травяным вкусом и простотой заваривания. Многие отмечают, что по вкусу чай напоминает огурцы. Цена: 1000 рублей/100 грамм.

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСУДУ

Гайвань. Классическая китайская «чаша трех основ» (блюдце, чаша, крышка). Позволяет в полной мере наслаждаться ароматом чайного листа;

Тяван. Японские чаши ручной работы, часто с несовершенной формой (стиль ваби-саби), созданные для медитативного питья чая маття;

Чайники из исинской глины. Со временем «запоминают» вкус чая и делают его насыщеннее;

Чахай. Сосуд для слива готового чая, чтобы он не перезаварился и имел одинаковую крепость;

Чайные инструменты. Щипцы (чацзя) для горячих чашек, игла (чачжэнь) для очистки носика чайника, лопатка;

Сито. Фильтр для отделения чаинок;

Чашао. Это специальная чайная ложка или совочек, используемый в китайской чайной церемонии. Основное назначение — аккуратно пересыпать сухой чай из чайницы в чайную чашу для знакомства с ароматом, не касаясь чаинок руками.

ГОТОВИМ НАПИТОК ПО-КИТАЙСКИ

Подготовка

Используйте мягкую фильтрованную воду. Разогрейте чайник или гайвань кипятком, чтобы посуда стала горячей.

Знакомство

Насыпьте 4-8 граммов чая в прогретую сухую посуду и вдыхайте аромат сухого листа.

Заварка

Залейте чай горячей водой (температура зависит от сорта).

Промывка

Сразу или через 3-5 секунд слейте эту воду. Она не предназначена для питья — она «пробуждает» лист и смывает пыль. Снова залейте чайные листья водой. Настаивайте от 10 до 30 секунд (первые проливы — самые быстрые).

Начинаем

Перелейте чай из гайвани / чайника в чахай (сосуд справедливости) или сразу по чашкам.

Повторяем

После дегустации повторяйте проливы, с каждым разом увеличивая время настаивания на 5-10 секунд. Хороший китайский чай выдерживает от пяти до десяти проливов.