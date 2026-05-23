Почему дача может быть опаснее офиса для спины

Вопреки распространенному мнению, серьезную нагрузку на позвоночник чаще дает не офисная работа, а выходные на даче – об этом «Газете.Ru» рассказал остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

По его словам, проблема в резком переходе от малоподвижного образа жизни к многочасовой физической нагрузке. Если в офисе нагрузка на спину обычно однообразная и предсказуемая, то на даче она становится непривычной и чрезмерной. Именно поэтому после работы на участке люди нередко сталкиваются с «прострелами», мышечными спазмами и обострением хронических проблем со спиной.

«Особенно опасна работа в наклоне – прополка грядок, посадка растений. Длительное положение с округленной спиной создает сильное давление на поясницу и межпозвонковые диски. При этом у многих людей уже есть последствия старых травм, воспалений или хронических напряжений. Из-за этого мышцы постоянно перенапрягаются и буквально сжимают позвоночник, поэтому длительный наклон или один неудачный рывок могут стать «последней каплей» – возникает резкая боль, спазм, а иногда человек не может разогнуться. Еще одна частая причина острой боли – подъем тяжестей. Риск повышается, если человек поднимает груз с наклоном и поворотом корпуса, переносит его одной рукой или делает резкие рывковые движения. Подобные нагрузки могут спровоцировать мышечный спазм, защемление нервов и обострение протрузий или грыж», — рассказал доктор.

Опасность для спины также представляют работа с лопатой и длительные действия с поднятыми руками – например, покраска или обрезка деревьев. Это может приводить не только к боли в пояснице, но и к напряжению в шее, плечах и между лопатками.