Чем опасна селедка из пластиковых ведер

На рынках и в небольших магазинах такая селедка выглядит очень заманчиво. Белое пластиковое ведро, аппетитные кусочки в масле, лук, специи, запах — ну прямо домашняя вкуснятина. Продавцы обычно уверяют, что рыба свежая, засолена чуть ли не вчера и вообще «своими руками делали». Цена тоже радует. Но вот за этой простотой скрывается немало неприятных моментов.

Главная проблема такой селедки — полная неизвестность. Вы по сути вообще не понимаете, что покупаете. Кто солил эту рыбу? Где? Когда? Из какого сырья? Ответов обычно нет. Ни нормальной этикетки, ни состава, ни даты производства. Максимум — бумажка с ценой, написанной маркером. Получается чистая лотерея, отмечает автор канала «Щи да Каша».

Отдельная история — консерванты. Селедка в открытом ведре может стоять довольно долго, особенно если ее постоянно открывают и продают понемногу. Чтобы рыба не испортилась раньше времени, туда нередко добавляют усилители вкуса и приличное количество консервантов. В итоге продукт выглядит красиво и пахнет ярко, но после такой «закусочки» легко словить жажду, тяжесть или банальную головную боль.

Есть нюанс и с самими ведрами. Далеко не всегда это пищевая тара. Иногда под рыбу используют емкости, которые раньше вообще предназначались для бытовой химии или технических жидкостей. Даже если пластик тщательно вымыли, в микротрещинах могут оставаться остатки старого содержимого. А жир и соль отлично вытягивают из пластика все лишнее прямо в еду.

Ну и температура хранения — отдельная беда. Селедка должна лежать в холоде, примерно от нуля до плюс четырех градусов. А на практике ведро часто стоит просто в торговом зале или на рынке, особенно летом. Его бесконечно открывают, перемешивают, достают рыбу руками. В таких условиях бактерии размножаются очень быстро, и соль тут уже не всегда спасает.

К тому же чаще всего в подобные ведра отправляют и не самое качественное сырье. Перемороженная рыба, поврежденные тушки, селедка с уже окислившимся жиром — все это легко прячется под слоем масла, специй и лука. С виду вроде нормально, а вкус потом может неприятно удивить.

При покупке рыбы стоит смотреть на простые вещи: прозрачные глаза, упругую тушку, нормальный морской запах и темно-красные жабры. Если есть желтизна или странный запах — лучше пройти мимо.

А если селедка из ведра уже куплена, хотя бы промойте ее, переложите в стеклянную банку и залейте свежим рассолом. Полностью это проблему не уберет, но хотя бы немного уменьшит количество лишних добавок.

Кстати, продавцы нередко маскируют проблемы очень простыми трюками. Много лука — чтобы перебить запах. Толстый слой масла — чтобы рыба дольше выглядела свежей. Слишком яркий цвет — иногда признак красителей или усиленной обработки.