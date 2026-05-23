Врач назвала исследования, которые помогут мужчинам после 50 сохранить жизнь

После 50-55 лет в организме человека происходят серьёзные изменения – растёт риск хронических, онкологических и сосудистых заболеваний.

О том, какие анализы и процедуры помогут вовремя выявить и предотвратить смертельно опасные патологии у мужчин этого возраста, в интервью NEWS.ru рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Подмосковья Анастасия Якимова.

Специалист, в частности подчеркнула важность своевременного скрининга заболеваний предстательной железы.

«Мужчинам нужно уделить отдельное внимание скринингу заболеваний предстательной железы, который включает трансректальное ультразвуковое исследование, – подчеркнула специалист. – Оно показано всем мужчинам после 50 лет – раз в один два года».

Особенно важно пройти обследование, добавила она, при частом мочеиспускании, эректильной дисфункции и болях в области малого таза.

Кроме того, по словам Якимовой, у мужчин старше 50 лет нередко возникают проблемы с дыханием, в особенности у тех, кто долго курит.

«Вовремя выявить заболевания, которые могут привести к раку лёгких и к хронической обструктивной болезни лёгких, позволит спирометрия. Её можно проходить в рамках диспансеризации, а также по направлению врача – раз в два три года», – резюмировала врач.

