Нутрициолог назвала частую ошибку при приготовлении салатов

Распространённая привычка любителей здорового питания превращает традиционный овощной салат в бесполезную пустышку. Речь идёт о привычном сочетании огурцов и помидоров в одном блюде, рассказала врач-диетолог Елена Сюракшина.

Как рассказала эксперт в беседе с «Абзацем», оба овоща содержат много клетчатки и воды. Их избыток может быть нежелательным для пищеварения. По этой причине нутрициолог рекомендует употреблять огурцы и помидоры раздельно, выдерживая паузу между приёмами пищи не менее получаса.

Идеальным дополнением к каждому из них, по словам специалиста, станут мясо, зелень или углеводы (например, гречка или рис).

Кроме того, врачи не советуют заправлять смесь из огурцов и помидоров майонезом из-за содержания в нём глютена. Лучшей альтернативой станет сметана или растительное масло.

